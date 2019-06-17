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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Грузооборот туркменского судоходства вырос в 2,3 раза

CA-NEWS (TM) -  В 2,3 раза вырос грузооборот в секторе водного транспорта Туркменистана за январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передает информагентство Orient со ссылкой на Госкомстат Туркменистана.

Пассажирооборот за это же время увеличился на 22,2%. Доходы от реализации услуг в этом сегменте транспортного комплекса страны, по данным , увеличились более чем на 74%.

Водный транспорт играет на сегодняшний день ключевую роль в экспортных перевозках страны (43,4%). В перевозке импортных грузов ему принадлежит 6 % от общего объема.

Общий объем перевозок грузов по Туркменистану за первые пять месяцев 2019 года вырос на 1,9%.

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