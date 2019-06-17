Туркменистан и Австрия подписали документы о международном сотрудничестве

CA-NEWS (TM) - 13-14 июня в Вене состоялось 10 заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Туркменскую делегацию на встрече возглавил председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров, австрийскую – генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства цифровизации и экономической политики Австрии Франц Вессиг.

В ходе встречи представители деловых кругов двух стран обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития торгово-экономических отношений. Ключевыми сферами для сложения интересов были обозначены цифровизация экономики, промышленность, транспорт, коммуникации, строительство, здравоохранение и медицинская промышленность, энергетика и экологические проекты, агропромышленный комплекс, банковская сфера, туризм и культура.

Федеральная экономическая палата Австрии и Торгово-промышленная палатой с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана также организовали бизнес-форум, приуроченный к заседанию. Состоялся ряд двусторонних встреч и переговоров, по итогам которых были подписаны контракты на закупку оборудования и товаров.

В рамках визита в Австрию делегация Туркменистана посетила завод компании FHW Franz Haas Waffelmaschinen GmbH – производителя оборудования для производства различных сортов вафель, печенья и других кондитерских изделий.

Следующее заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии состоится в 2020 году в Туркменистане.