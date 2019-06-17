Стена обвалилась в центре Ташкента: под завалами оказались два авто
- Узбекистан, происшествия
- 12:13, 17 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - В центре Ташкента на стройке многоэтажного дома обвалилась стена, практически полностью "похоронив" под завалами два автомобиля.
Инцидент произошел в так называемом районе Старая Тезиковка, сообщают очевидцы в соцсетях.
Судя по фото, владельцы авто поставили машины под стеной сломанного дома.
В результате обрушения были повреждены два автомобиля, которые были припаркованы рядом.
В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал, однако машины вряд ли уже подлежат ремонту.