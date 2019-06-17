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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стена обвалилась в центре Ташкента: под завалами оказались два авто

CA-NEWS (UZ) -  В центре Ташкента на стройке многоэтажного дома обвалилась стена, практически полностью "похоронив" под завалами два автомобиля.

Инцидент произошел в так называемом районе Старая Тезиковка, сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по фото, владельцы авто поставили машины под стеной сломанного дома.

В результате обрушения были повреждены два автомобиля, которые были припаркованы рядом.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал, однако машины вряд ли уже подлежат ремонту.

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