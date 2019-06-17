Министры иностранных дел Японии и Монголии провели встречу

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар 16 июня провёл встречу с японским коллегой Таро Коно, прибывшим в Монголию с официальным визитом, передает издание MONTSAME.

Стороны подтвердили важность дальнейшего углубления стратегического партнерства между Монголией и Японией. Было отмечено активное развитие диалога между двумя странами в сферах политики, безопасности и обороны и его укрепление на всех уровнях.

Д.Цогтбаатар поблагодарил правительство Японии за поддержку устойчивого развития Монголии и помощь, оказанную ей в проведении экономических реформ. Рассказав об успешном осуществлении первого этапа кредитной политики по развитию бюджетной и социально-экономической реформы, глава монгольского МИД обратился с просьбой помочь в предоставлении финансирования для реализации её второго этапа.

Министр иностранных дел Таро Коно подчеркнул важность расширения товарооборота между двумя странами и выразил готовность оказать поддержку в этом направлении.

В связи с успешным завершением переговоров касательно нового международного аэропорта, находящегося вблизи от Улан-Батора, стороны договорились приложить максимум усилий для ускорения запуска его в эксплуатацию.

Монголия подтвердила свою заинтересованность в участии в инициативах и проектах, направленных на развитие технического сотрудничества в области животноводства и сельского хозяйства, улучшение региональных транспортных, логистических и энергетических сетей.

Отметив, что в этом году отмечается 45-летие со дня установления культурных связей между Монголией и Японией, стороны также обсудили вопросы культурного и спортивного обмена.

Глава МИД Таро Коно подчеркнул, что правительство Японии высоко ценит активное участие Монголии в деятельности ООН по поддержанию мира во всем мире и выразил готовность продолжать оказывать поддержку повышению потенциала Вооруженных Сил Монголии.