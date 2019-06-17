Узбекистан глазами корреспондента китайского издания «Цзинцзи Жибао»

CA-NEWS (UZ) - Корреспондент китайской газеты «Цзинцзи Жибао» Ли Яоюань работает в Ташкенте уже четвертый год. Высокий уровень дружеских отношений, сложившийся между двумя странами, распространяется и на прессу, поэтому одно из ведущих СМИ Китая открыло в столице Узбекистана свое представительство. Чем интересна наша страна для читателей этой газеты, какие темы в приоритете? Об этом в материале ca-times «Открытый для всего мира: Узбекистан глазами корреспондента одной из ведущих газет Китая».



«Цзинцзи жибао – газета экономическая. Поэтому ее читателей интересует, прежде всего, ход экономических преобразований, осуществляемых в республике президентом Мирзиёевым. Замечу, что энергичность руководителя Узбекистана, его фантастическая работоспособность стала уже притчей во языцех. За ним просто трудно успеть! Только напишешь о каком-то его решении и что оно дает людям, как следует другое, потом третье, четвертое. В общем, работать в Узбекистане собкором очень ответственно и трудно, но… безумно интересно», – рассказал Ли Яоюань.

– Насколько популярна ваша газета в Китае?

– О ее популярности свидетельствует тираж газеты – более одного миллиона экземпляров. Причем эта цифра не снижается несколько последних лет, несмотря на очевидный мировой кризис печатных СМИ.

Это общенациональное издание, которое распространяется более чем в 30 крупных городах Китая, и выходит шесть раз в неделю. Газета не только постоянно дает детальный обзор экономики Китая, над которым работают известные экономисты, коммерсанты и специалисты разных сфер, но и материалы на темы политики, культуры, общества.

– Как вы стали собственным корреспондентом газеты в зарубежной стране? Почему выбор пал именно на вас, ведь ваша редакция насчитывает несколько тысяч сотрудников?

– После окончания института я год проработал в «Цзинцзи жибао» рядовым корреспондентом. Признаюсь, готов был трудиться и днем, и ночью, не щадя себя. И не только работать, но и повышать свой политический кругозор, культурный уровень, быть в курсе всех событий, как в стране, так и за рубежом. Наверное, не осталось незамеченным и то, что я владел двумя иностранными языками – английским и русским.

– Какие материалы, переданные вами в свою редакцию из Ташкента, были самыми удачными, самыми интересными?

– В месяц я готовлю и передаю более 15 статей. Среди них есть рядовая информация и заметки, но встречаются и глубокие аналитические материалы. Самыми удачными считаю те из них, которые вызвали общественный резонанс среди читателей Китая. В их числе, например, статьи об упрощении визового режима в Узбекистане, мерах по развитию туризма, реформах в сфере экономики и налогообложения, и другие.

– Как проходит ваш рабочий день?

– По-разному. Бывает, что более половины дня занимает какое-то важное мероприятие, бывают встречи с интересными людьми, а иногда, правда очень редко, есть возможность спокойно что-то написать с самого утра. Но вечером и даже ночью так или иначе приходится работать над очередной статьей.

– А как проходят выходные?

– У журналиста выходных не бывает. Например, в прошедшие два выходных дня я побывал в Сырдарьинской области, на совместном узбекско-китайском предприятии Peng Sheng.

В настоящее время на территории этого комплекса действует 10 предприятий, на которых трудятся около 1500 человек. В числе основных видов выпускаемой продукции – керамические плиты, выделка кожи, обувь, смесители и сантехника, корма для животных и другие.

Там созданы теплицы, общая площадь которых составляет 10 гектаров. В них используются методы капельного орошения для выращивания помидоров, огурцов, клубники, цветов.



В СП занимаются и хлопководством, где также внедряют капельное орошение. И в этом году надеются получить хороший урожай хлопка. Так вот, местные фермеры приезжают в Peng Sheng, чтобы перенять передовой опыт по капельному орошению. Не сомневаюсь, что деятельность этого совместного предприятия – яркий пример успешного сотрудничества Китая и Узбекистана.

Если же выпадает раз в неделю-две свободный час, то играю в теннис или бадминтон.

– Что на ваш взгляд изменилось в Узбекистане в последние годы?

– Изменилось многое, вкратце об этом не скажешь. Главное, ваша страна стала более открытой для всего мира. Это ощущаешь во всех областях: в экономике, политике, деятельности общественных организаций и средств массовой информации, которые наполнены сейчас проблемными и критическими материалами. Президент Шавкат Мирзиёев словно перевернул новую страницу развития республики, и мир взглянул на Узбекистан более пристально, с интересом, открыв для себя ее привлекательность, доброту и щедрость ее народа.

Я почувствовал это на себе, на своей работе. Если раньше общение с узбекскими чиновниками не обходилось без некоторых сложностей, то сейчас они готовы оказать помощь в любом вопросе, предоставить любую информацию. Это очень помогает в моей журналистской деятельности.

– А если сравнить два наших народа – китайский и узбекский, то какие качества являются общими для них?

– Я часто думал над этим вопросом и считаю, что у наших народов очень много общего. Прежде всего это трудолюбие, здесь в Узбекистане я особенно это ощущал на селе, где труженики полей, несмотря на сложные погодные условия, ежегодно добиваются высоких урожаев. А фрукты и овощи с условной маркой Made in Uzbekistan пользуются заслуженной славой самых сладких в мире.

Еще одна общая черта – гостеприимство, порой оно просто зашкаливает. У меня такое впечатление, что любая узбекская семья готова поделиться с гостем своей последней лепешкой. Как следствие, в вашей стране очень хорошо относятся к иностранцам. Недавно, например, я со своим товарищем был в одном из ташкентских музеев. Мы встретились там с группой детей младшего школьного возраста. И были очень тронуты, когда ребятишки приветствовали нас на китайском, сказав «ни хао» и другие слова уже на узбекском, в которых без перевода угадывались уважение и доброта.

Еще одна общая и очень важная черта, которая роднит наши народы, – это почитание и забота о пожилых людях и фантастическая любовь к детям. С этим в вашей республике сталкиваешься повсюду – и на государственном уровне, где правительство и президент в своей политике проявляют заботу об этих слоях населения, и в обыденной жизни, где это можно увидеть на примере любой семьи. Благодаря этим качествам у вашего народа большое и светлое будущее.

– У вас есть девиз, который Вы используете в работе?

– Это скорее принципы – объективность и правдивость. Наш великий реформатор Дэн Сяопин говорил, что «надо осмеливаться говорить правду и бороться с ложью». Чтобы соответствовать этим высоким качествам, я пытаюсь в своих публикациях отразить разные точки зрения, даже если некоторые из них мне не по душе. Замечу, что путь к истине бывает очень тернист.

– И последний вопрос. В какой зарубежной стране вы хотели бы в будущем продолжить работу собственного корреспондента?

– В Узбекистане и только в Узбекистане! Я так прикипел душой к этой стране, к ее доброму и гостеприимному народу, что пока ничего не хочу менять в своей жизни.

К тому же реформы и преоб­разования, проходящие в вашей республике в настоящее время, рассчитаны на длительную перспективу, и мне хотелось бы самому отразить их результаты.

Главное, ваша страна стала более открытой для всего мира. Это ощущаешь во всех областях: в экономике, политике, деятельности общественных организаций и средств массовой информации, которые наполнены сейчас проблемными и критическими материалами. Президент Шавкат Мирзиёев словно перевернул новую страницу развития республики, и мир взглянул на Узбекистан более пристально, с интересом, открыв для себя ее привлекательность, доброту и щедрость ее народа.

Я так прикипел душой к этой стране, к ее доброму и гостеприимному народу, что пока ничего не хочу менять в своей жизни.

К тому же реформы и преобразования, проходящие в вашей республике в настоящее время, рассчитаны на длительную перспективу, и мне хотелось бы самому отразить их результаты.