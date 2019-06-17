В Монголии проводятся международные военные учения

CA-NEWS (MNG) - 15 июня в учебном центре Вооруженных Сил Монголии «Таван Толгой» начались ежегодные международные военные учения «В поисках хаана – 2019», как сообщает издание MONTSAME.

В открытии мероприятия приняли участие президент Монголии Х.Баттулга, министр обороны Н.Энхболд, командующий вооруженными силами генерал-полковник А.Ганбат, глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филипп Дэвидсон, послы стран-участников и другие официальные лица.

В этом году участниками учений стали около 1700 военослужащих из 35 стран мира. Впервые были приглашены Иордания, Молдова, Израиль, Замбия, Бенин, Того и Руанда.

Президент Монголии на церемонии открытия выступил с речью и подчеркнул: «Военные учения этого года «В поисках хаана-2019» проводят совместно с Индо-Тихоокеанским командованием США и программой «Глобальная инициатива для мировторческих операций» (GPOI). Уверен, что военные учения, которые стали традицией, повысят навыки, дисциплину, знания, организованность, стойкость, укрепят взаимопонимание. Они имеют многостороннее значение».

«В поисках хаана – 2019» продолжится до 28 июня.