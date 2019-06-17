РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии проводятся международные военные учения

CA-NEWS (MNG) -  15 июня в учебном центре Вооруженных Сил Монголии «Таван Толгой» начались ежегодные международные военные учения «В поисках хаана – 2019», как сообщает издание MONTSAME.

В открытии мероприятия приняли участие президент Монголии Х.Баттулга, министр обороны Н.Энхболд, командующий вооруженными силами генерал-полковник А.Ганбат, глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филипп Дэвидсон, послы стран-участников и другие официальные лица.

В этом году участниками учений стали около 1700 военослужащих из 35 стран мира. Впервые были приглашены Иордания, Молдова, Израиль, Замбия, Бенин, Того и Руанда.

Президент Монголии на церемонии открытия выступил с речью и подчеркнул: «Военные учения этого года «В поисках хаана-2019» проводят совместно с Индо-Тихоокеанским командованием США и программой «Глобальная инициатива для мировторческих операций» (GPOI). Уверен, что военные учения, которые стали традицией, повысят навыки, дисциплину, знания, организованность, стойкость, укрепят взаимопонимание. Они имеют многостороннее значение».

«В поисках хаана – 2019» продолжится до 28 июня.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×