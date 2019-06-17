Остановки Ташкента начали оснащать LED-табло с поминутным расписанием автобусов

CA-NEWS (UZ) - Для создания дополнительного комфорта пассажирам, инициативой АО “Тошшаҳартрансхизмат” на остановках были установлены новые “LED” табло.



Отображающий расписание передвижения автобусов табло данного типа, работает при любых погодных условиях, а точность отображаемой информации, безусловно облегчит передвижение пассажиров, отметили в компании.

Кроме того, перезапускается полностью обновленное и многофункциональное мобильное приложение “Ташбас”, который одновременно работает и в “Android”, и в “IOS” системах.