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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан, Афганистан подписали соглашение о расширении проекта по строительству газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) -  Высокопоставленная делегация Туркменистана посетила провинцию Герат 16 июня, где было заявлено о проведении подготовительных работ для строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает агентство TOLOnews.

Представители двух стран подписали соглашения о расширении железнодорожных проектов Тургунди-Герат и Акина-Андхой, а также о расширении проекта по поставке электроэнергии в г. Герат и по практической реализации проектов ТАПИ и ТАП.

И.о. министра финансов Хумаюн Каюми сказал, что Афганистан рассчитывает на получение военного обмундирования из Туркменистана для сил афганской безопасности в обмен на поставки мрамора.

«Туркменская делегация заверила нас, что в текущем году начнется практическая реализация проекта в Туркменистане», - заявил Каюми.

В январе 2016 года лидеры Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии официально дали старт проeкту ТАПИ, оценивающемуся в $10 миллиардов.

Не менее 200 км газопровода пройдет через территорию Туркменистана, 735 км через территорию Афганистана, 800 км через Пакистан до поселка Фазилка на границе с Индией.

Афганистан будет получать 500 миллионов кубометров газа ежегодно в течение первых 10 лет проекта, а также свыше $400 миллионов в год за транзит газа. В последующие 10 лет поставки будут увеличены до 1 миллиарда кубометров газа и достигнут 1,5 миллиарда в третьи 10 лет.

Помимо проекта ТАПИ реализуются и другие проекты по этому маршруту. Это проект строительства ЛЭП 500 кВ Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Ожидается, что Афганистан получит $110 миллионов в год от проекта ТАП, в рамках которого будут построены 3 подстанции в провинциях Герат, Фарах и Кандагар.

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