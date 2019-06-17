В Душанбе уличные камеры начнут распознавать лица

CA-NEWS (TJ) - В системе видеонаблюдения Душанбе появится новшество - скоро камеры начнут распознавать лица. Таджикские власти считают, что новая система безопасности поможет разыскивать пропавших и предотвращать преступления.

Новые камеры видеонаблюдения будут установлены во всех крупных городах Таджикистана. В столице распознающие лица видеокамеры будут установлены в Международном аэропорту Душанбе, железнодорожном вокзале, крупных торговых центрах и рынках, парках и других местах скопления людей, сообщил в беседе с Радио Озоди Фуркат Шоимардонов, заместитель руководителя центра «Шахри бехатар» («Безопасный город»).

Сообщается, что в основу программы лег искусственный интеллект, способный собирать и анализировать большие объемы данных в считанные секунды. Система сканирует цифровое изображение и выделяет уникальные наборы черт, по которым можно узнать лицо и сравнить его с другим. «Если камера установит, что гражданин внешне на 25 процентов похож на разыскиваемое лицо, информация сразу же поступит в наш центр», - отмечает Фуркат Шоимардонов.

В Таджикистане розыск преступников, скрывающихся от правосудия, а также поиск пропавших граждан проводится, в основном, с помощью объявлений на сайте МВД страны. Власти нередко просят граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления за определенное вознаграждение.

Как сообщили в «Безопасном городе», в Душанбе и других крупных городах страны будут установлены камеры видеонаблюдения китайской компании «Huawei».

Напомним, в октябре 2013 года в Душанбе была введена система «Шахри бехатар» («Безопасный город»), в рамках которого в столице было установлено 855 камер видеонаблюдения на 75 перекрестках и центральных улицах столицы.Для внедрения проекта было потрачено $22 млн. Из этой суммы $20,9 млн. долгосрочный кредит Китая, выданный в рамках ШОС. Оставшиеся $1,1 млн., доля таджикской стороны.

Проект «Безопасный город» в прошлом году выявил около 2 млн. правонарушений, сумма штрафа превысила 132 млн. сомони (около 14 млн долларов), сообщают местные власти.

Многие жители Душанбе одобряют внедрение новой системы безопасности. Однако, по словам местного жителя по имени Саидакбар, новая система может способствовать и коррупции, так как некоторые нерадивые сотрудники правоохранительных органов могут за «вознаграждение» удалить фото подозреваемых.

В прошлом году парк Айни в Душанбе был оснащен камерами видеонаблюдения Dahua с элементами искусственного интеллекта, став безопасным местом массовых гуляний в городе. Пресс-центр мэрии тогда сообщил, что поручение установить камеры по подсчету людей и распознаванию лиц дал градоначальник Рустам Эмомали с целью ведения подсчета посещений людей в парках, а также способствования работе правоохранительных органов в поиске людей, находящихся в розыске.