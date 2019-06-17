В столице Казахстана возведут мост с жилым комплексом

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане появится мост, на котором расположится жилой комплекс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат города.

Проект моста с жилым комплексом Triathlon Towers планируют расположить на набережной реки Ишим, в районе Триатлон-парка и парка «Жетысу», утверждают в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. В ведомстве также отметили, что архитектурный проект будет доступен со всех транспортных магистралей, видовых точек города, и вскоре станет туристической достопримечательностью столицы. Он функционально соединит собой два берега пешеходно-транспортной и велотранспортной сетью, формируя новый водный вокзал на берегу реки Ишим.

«В основе концепции заложена философия переплетения города и реки, создания новых пешеходных, велосипедных дорожек, объединения общества и природы. Это новый символ здорового и экологически чистого образа жизни, новая модель городского образа жизни, работы и отдыха в Нур-Султане», - пояснили в Управлении.

Многофункциональный жилой комплекс будет с апартаментами, гостиницей, со встроенными помещениями и паркингом. Автором данного проекта является Лондонское архитектурное бюро компании Benoy LTD. Высотность Triathlon Towers достигнет 42 этажей. Концептуально проект прошел предварительное согласование на градостроительном совете.