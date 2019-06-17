Взрыв газа прогремел в Костанае

CA-NEWS (KZ) - Сегодня днем в Костанае на перекрестке улиц Баймагамбетова и Лермонтова прогремел взрыв. По свидетельствам очевидцев эпицентр находился в здании, где были расположены донерная и СТО, сообщает alau.kz.

По некоторым данным на СТО устанавливали газовое оборудование. Здание полностью разрушено, на его обломках вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают несколько людей вытащили из-под завалов. На месте работают сотрудники экстренных служб.