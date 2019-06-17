ЦИК Казахстана прокомментирует рекомендации миссии ОБСЕ по итогам выборов

CA-NEWS (KZ) - Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев встретился с главой миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента Уршулой Гацек, пресс-служба ЦИК.

Глава комиссии сообщил, что ознакомился с заявлением миссии БДИПЧ/ОБСЕ о предварительных выводах и заключениях. ЦИК подготовит к нему комментарий, где будет изложена позиция по ряду замечаний в рамках компетенции работы избирательных органов.

Глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ сообщила, что будет подготовлен итоговый отчёт миссии по наблюдению за внеочередными выборами президента.

В завершение встречи глава Центризбиркома поблагодарил за работу миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, а также пожелал успехов в работе экспертам.

Справка

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) – один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов.

Деятельность Бюро охватывает весь регион ОБСЕ и финансируется за счет средств основного бюджета, который ежегодно принимается всеми государствами-участниками, а также за счет добровольных взносов. Наиболее известное направление деятельности БДИПЧ — наблюдение за выборами в странах организации.