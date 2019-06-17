Мажилис согласовал кандидатуру на должность министра культуры и спорта РК

CA-NEWS (KZ) - Комитет Палаты по социально-культурному развитию Мажилиса на сегодняшнем заседании одобрил кандидатуру Актоты Раимкуловой для назначения на должность министра культуры и спорта Казахстана. сообщает пресс-служба Мажилиса.

По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии Галымжан Койшыбаев.

Члены Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию задали ряд вопросов А.Раимкуловой, а также высказали свои пожелания.

Актоты Раимкулова родилась в 1964 году. Окончила Алматинскую государственную консерваторию по специальности "Композиция и фортепиано", Международную академию бизнеса по специальности "Менеджмент".

В разные годы работала преподавателем, заведующей кафедрой, проректором Алматинской государственной консерватории.

В 2014-2016 годы являлась возглавляла департамент по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

С 3 октября 2016 занимает должность вице-министра культуры и спорта РК.