В Таджикистане авто из свадебного кортежа упало в 300-метровую пропасть, погибли мать и тетя невесты

CA-NEWS (TJ) - Трагедия на свадьбе произошла в Таджикистане, авто из свадебного кортежа упало в пропасть, погибли мать и тётя невесты.

МВД Таджикистана ранее сообщило, что утром, 16 июня, автомашина марки “Тико” опрокинулась в 300-метровую пропасть в Гиссаре, погибли две женщины, передает портал "Ахбор".

Местное издание “Оила” сообщает, что попавшая в ДТП машина была из свадебного кортежа, а погибшие – мать и тетя невесты. Издание сообщает, что сестра невесты также скончалась в больнице утром 17 июня.

“Невесту вместо дома жениха вернули обратно в ее отчий дом. Несчастная невеста вынуждена вместо свадебной фаты надеть траурную одежду и оплакивать смерть своих близких. Свадьба превратилась в траур”, - пишет издание.

Пресс-центр МВД Таджикистана ранее сообщил, что 16-го июня 2019 года, около 09:30 время, водитель автомашины марки "Тико” Буриев Ахлиддин Хусейнович, 1970 года рождения, житель кишлака Турушбоги города Гиссар, при движении на территории села Нижний Турушбог, не справился с управлением и упал с авто в 300- метровую пропасть.

"В результате пассажиры: Буриева Соатой Хусейновна, 1973 года рождения, Буриева Фарогат Хусейновна, 1986 года рождения, жительницы села Турушбог получив травмы несовместимые с жизнью, скончались в больнице. Сам водитель автомашины Буриев А. И несовершеннолетняя Юсупова Нозия, 2018 года рождения, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", - сообщило МВД.