Спецдокладчик ООН: В целях радикализации молодежи экстремисты все чаще используют компьютерные игры

CA-NEWS (CA) - В последние годы нацистские, неонацистские и другие экстремистские группы активно используют интернет для вербовки и радикализации молодежи, они «охотятся» на потенциальных новобранцев в чатах и на других сайтах и все чаще используют в своих целях видеоигры. Об этом говорится в новом докладе Специального докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендайи Ачиуме.

Специальный докладчик решительно осудила недавние террористические акты и убийства, совершенные против расовых, этнических и религиозных меньшинств, преступления во имя «расовой чистоты» и превосходства, в том числе исламофобское нападение на прихожан мечети в Крайстчерче в Новой Зеландии.

Эксперт ООН сообщила, что после трагедии в Крайстчерче Фейсбук и Инстаграм ввели запрет «на восхваление и поддержку белого национализма и сепаратизма». Но, несмотря на такие преграды, радикальные группы, в том числе неонацистские, по-прежнему активно действуют во Всемирной паутине. К тому же они все чаще используют игры, привлекая, таким образом, в свои ряды подростков – вплоть до 13-летних. Видеоигры и связанные с играми форумы, чаты и сайты, где можно общаться в реальном времени, а также каналы прямого вещания, в частности Ютуб, являются самыми популярными средствами вербовки и радикализации молодежи. По словам эксперта, экстремистские группы все чаще используют также сайты микроблогов, такие как Твиттер.

Радикалы ведут работу с подростками, обучающимися в колледжах. В Соединенных Штатах было зарегистрировано около 300 случаев распространения расистских листовок в более чем 200 университетских городках. После президентских выборов в этой стране лидеры белых националистов все активнее свои ряды студентов.

Тендайи Ачиуме с тревогой сообщает о росте числа преступлений на почве ксенофобии и антисемитизма во всем мире, а также об инцидентах, связанных с прославлением бывших нацистских и фашистских режимов в Австрии, Бельгии, Болгарии, Литве, Украине, Хорватии и Швейцарии. Специальный докладчик отмечает, что в странах Европы и Северной Америки до сих пор сохраняется этно-националистическая идеология и идеология расового превосходства.

Ее доклад будет обсуждаться на предстоящей сессии Совета ООН по правам человека. Она также направила членам Совета отдельный доклад по Великобритании, в котором отмечается, что проведение референдума о выходе этой страны из Европейского союза сопровождалось ростом преступлений на почве ненависти, расизма и ксенофобии, а также дискриминации мигрантов.