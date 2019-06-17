В Андижане уборщицу роддома арестовали на 10 суток за «нападение» на сотрудников милиции

CA-NEWS (UZ) - 33-летнюю Одинахон Эргашеву, уборщицу 2-го родильного дома в городе Андижане, 12 июня арестовали на десять суток за неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.

Ранее Одинахон Эргашева опубликовала в социальных сетях видеообращение, в котором рассказала, что 9 июня была задержана сотрудниками органов внутренних дел по подозрению в краже мобильного телефона. Женщина утверждала, что в городском отделении милиции ее избили и заставили пить водку, передает centralasian.org.

Однако представитель Андижанского городского отдела внутренних дел заявил, что Одинахон Эргашева напала на двух сотрудников милиции, избила их, сорвала погоны и порвала им одежду.

По его словам, 33-летняя женщина была привлечена к административной ответственности за «мелкое хулиганство» и «невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел».

Родственники Одинахон Эргашевой назвали «абсурдом» обвинения, предъявленные сотрудниками милиции.

​Мать Одинахон Эргашевой Масудахон Эргашева рассказала, что неприятности с ее дочерью начались 5 июня.

– Моя дочь разведена с мужем, одна растит ребенка. Она решила выйти на работу в выходной день, чтобы получить надбавку к зарплате. Она работает уборщицей в роддоме. В тот день у пациентки Нафисы Усмановой потерялся мобильный телефон. Женщина оклеветала мою дочь, обвинив ее в краже мобильного телефона. 6 июня в роддом прибыли сотрудники милиции, чтобы изучить произошедшее. А затем они вызвали наряд и увезли Одинахон в отделение милиции. Там мою дочь избили, – говорит Масудахон Эргашева.

Одна из родственниц Одинахон Эргашевой, представившаяся Джамилей, рассказывает, что 6 июня Одинахон вернулась домой в крайне подавленном состоянии.

– Все ее тело было в синяках. Она заплакала и рассказала, что в отделении милиции ее избили и заставили пить водку, – говорит собеседница.

Правозащитники помогли жительнице Андижана записать и обнародовать в соцсетях видеообращение.

В своем видеообращении 33-летняя женщина утверждает, что 6 июня сотрудники Андижанского ГОВД жестоко избили ее. «Двое милиционеров, начальник 4-го отдела и глава следственного отдела сидели в комнате и ели арахис, они учили своих коллег, как нужно бить меня. «Бейте ее так, чтобы не осталось следов», говорили они. А остальные трое жестоко избивали меня дубинкой», – говорит в своем видеообращении уборщица андижанского роддома.

По ее словам, после побоев сотрудники милиции заставили ее пить водку.

«Они схватили меня за шею, приподняли голову и начали вливать мне в рот что-то горькое. Я спросила их: «Что это?», а они мне в ответ говорят: «Это водка, ты будешь пить ее», – рассказывает в своем видеообращении Одинахон Эргашева.

​Одна из сотрудниц 2-го родильного дома в городе Андижане сообщила, что потерявшийся мобильный телефон пациентки Нафисы Усмановой позже был найден.

– Никто не крал телефон. Оказывается, он просто упал за шкаф. Его нашли. Пациентка Нафиса Усманова не имеет претензий к персоналу роддома. Она готова извиниться перед Одинахон Эргашевой, которую ранее обвинила в краже своего мобильного телефона, – сказала сотрудница роддома.

В УВД Андижанской области подтвердили информацию о том, что телефон пациентки родильного дома был найден в ее палате. Вместе с тем, в областном управлении органов внутренних дел заявили, что сотрудница роддома Одинахон Эргашева избила сотрудников милиции.

После того, как к расследованию данного инцидента подключились ташкентские правозащитницы, в соцсетях было обнародовано видеообращение заведующей отделения родильного дома №2 в городе Андижане, в котором она утверждает, что ее сотрудница Одинахон Эргашева действительно применила физическую силу к сотрудникам милиции.

«Она сорвала с них погоны, пуговицы, порвала им рубашки и майки. Она поцарапала их, кусалась. Одинахон очень сильно пинала одного из сотрудников милиции. Но в ответ милиционер ничего не стал делать. Он просто стоял и молчал, наклонившись над ней. Мне, как женщине, было стыдно наблюдать за этим. Ведь женщина не может пинать мужчину. К тому же, мужчину-милиционера. Ведь мужчины – наши падишахи, это просто грех пинать мужчину», – говорит в своем видеообращении заведующей отделения 2-го роддома в городе Андижане.

Однако родственница Одинахон Эргашевой Джамиля говорит, что ее родственница не в такой физической форме, чтобы бить сотрудников милиции.

– Одинахон худенькая женщина, весит 50 килограммов. Просто уму непостижимо, что она могла избить двух здоровенных милиционеров! Просто, когда Одинахон начала защищать свои права и повысила голос на сотрудников милиции, в роддом вызвали наряд. Они увезли ее, надев ей на руки наручники, избили в отделении милиции, а потом отпустили домой. А когда она уехала в Ташкент, за ней отправили людей, вернули в Андижан и арестовали на 10 суток. Это обычное явление для андижанцев, которые начинают требовать соблюдения их прав, – сказала родственница арестованной на десять суток уборщицы 2-го роддома в городе Андижане.

Начальник 4-го отдела ГОВД Андижана Пулат Мамаджанов, которого Эргашева обвинила в том, что именно по его приказу сотрудники милиции избили и заставили ее пить водку, услышав вопрос журналистов, отключил свой телефон.