Мажилис согласовал кандидатуру министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

CA-NEWS (KZ) - Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию на сегодняшнем заседании согласовал кандидатуру Магзума Мирзагалиева для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов кандидату.

После обсуждения принято заключение, в котором отмечается: «Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Мирзагалиева Магзума Маратовича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

Магзум Мирзагалиев с августа 2014 года занимает должность заместителя министра энергетики. До этого он работал вице-министром нефти и газа, управляющим директором, заместителем председателя правления национальной компании «КазМунайГаз».