РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мажилис согласовал кандидатуру министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

CA-NEWS (KZ) -  Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию на сегодняшнем заседании согласовал кандидатуру Магзума Мирзагалиева для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов кандидату.

После обсуждения принято заключение, в котором отмечается: «Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Мирзагалиева Магзума Маратовича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

Магзум Мирзагалиев с августа 2014 года занимает должность заместителя министра энергетики. До этого он работал вице-министром нефти и газа, управляющим директором, заместителем председателя правления национальной компании «КазМунайГаз».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×