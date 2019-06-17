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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Совет ЕС одобрил новую стратегию по Центральной Азии

CA-NEWS (CA) -  Совет Европейского Союза одобрил новую стратегию по Центральной Азии 17 июня, которая «адаптирует политику Евросоюза в соответствии с новыми возникшими возможностями в регионе», говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Совет ЕС поприветствовал укрепление отношений между Европейским Союзом и странами Центральной Азии с момента принятия первой стратегии в 2007 году.

Новая стратегия направлена на содействие устойчивости, процветание и продвижение регионального сотрудничества.

Совет ЕС подчеркнул свою приверженность заключению и выполнению амбициозных и взаимовыгодных соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве с заинтересованными странами региона.

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