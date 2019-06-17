S&P прогнозирует инфляцию в Узбекистане на уровне 15% в 2019 году

CA-NEWS (UZ) - Рейтинговое агентство Standard and Poors прогнозирует инфляцию в Узбекистане на уровне не менее 10% в год в период до 2022 года. При этом в текущем году, по мнению аналитиков, она составит 15%.

«Мы ожидаем, что инфляция по-прежнему будет превышать 10% в течение периода нашего прогнозирования и будет составлять в среднем 15% в 2019 году. Несмотря на то, что влияние девальвации национальной валюты в сентябре 2019 года уже в основном оказало влияние на экономику, инфляция останется высокой, — говорится в исследовании S&P. — Более открытые условия торговли способствовали повышению внутренних цен до регионального и международного уровня, что обусловило инфляционное давление на цены на товары, представленные на рынке Узбекистана. Увеличение зарплаты работников государственного сектора и либерализация регулируемых цен также могут привести к увеличению инфляционного давления в прогнозируемый период».

Агентство напоминает, что Центробанк Узбекистана повысил ставку рефинансирования до 16%, чтобы сдержать инфляцию.

Эксперты S&P также отмечают высокую долларизацию экономики республики, что продолжает оказывать негативное влияние на эффективность денежно-кредитной политики.

Показатель ВВП на душу населения в республике остается низким — $ 1800 в 2019 году. Однако аналитики прогнозируют относительно высокий рост ВВП — более 5% в год. Он будет обеспечен за счет экономического роста в секторах оказания услуг, добычи природных ископаемых.