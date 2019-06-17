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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа вновь прибыл в Ташкент
Продолжение: Иман Каримова опубликовала заявление к генеральному прокурору и главе СГБ по поводу своей материПредыстория: Адвокат Гульнары Каримовой заявил, что ей отказывают в лечении в тюрьме

CA-NEWS (UZ) -  15 июня Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа вновь прибыл в Узбекистан. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"На следующей неделе возвращаюсь в Ташкент, в колонию Зангиоты, чтобы попытаться положить конец произвольному задержанию Гульнары Каримовой и обеспечить нормальный и регулярный доступ к медицинской помощи. Эта ситуация, которая является позором для Узбекистана, больше не может продолжаться", - отмечается в сообщении адвоката.

Ранее, 2 июня, Грегуар Манжа сообщал, что Гульнара Каримова находится в женской Зангиатинской колонии №21.

Пресс-служба Генпрокуратуры говорила, о том, что Генпрокуратура ведет работу по возвращению активов старшей дочери Ислама Каримова.

Осуществляются все системные конструктивные меры по возврату активов в рамках дела Гульнары Каримовой, - отметила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Сурайё Рахманова.

Напомним, что 21-летняя Иман Каримова, внучка покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, недавно опубликовала в Instagram обращение к главе Службы государственной безопасности и генпрокурору, в котором говорит, что на ее заключённую мать Гульнару Каримову руководство тюрьмы оказывает давление.

Иман Каримова пишет, что Гульнаре Каримовой не предоставляют должную медицинскую помощь и что состояние ее матери ухудшается с каждым днем. По ее словам, в колонии продолжают проводить многочисленные проверки, несмотря на наличие у ее матери анализов о высоком давлении, перенесенный гипертонический криз и ежедневное кровотечение.

В своем письме председателю СГБ и генпрокурору Иман Каримова пишет, что начальник колонии «под руководством сотрудников Генеральной прокуратуры Узбекистана, в лице Ильяса Султановича, под руководством Анварова У., дают приказы о физическом и моральном угнетении мамы, моей доверительницы Каримовой Г.И».

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа, посетивший в марте женскую колонию в Зангиате, в которой содержится Гульнара Каримова, заявил ранее, что его подзащитная находится под давлением. «Каримовой отказывают в лечении. Ее вывезли из тюремного медицинского блока сразу после нашего последнего визита к ней. Ей отказывают в дальнейшем доступе к врачам, и она находится под постоянным психологическим давлением», – написал адвокат в своем Twitter'е.

На прошлой неделе генеральная прокуратура Узбекистана выступила с опровержением информации о предполагаемом давлении на Гульнару Каримову и непредоставлении ей медицинской помощи. «Состояние ее здоровья нормальное, при необходимости гарантировано оказание всех необходимых медицинских процедур», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

На родине в отношении Гульнары Каримовой заведено два уголовных дела, общая сумма причиненного государству ущерба по которым оценивается в два миллиарда долларов.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили ещё одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

В декабре 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. В июле 2018 года суд смягчил ей наказание, заменив реальный срок на пять лет ограничения свободы. Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства дочери Иман: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и Интернетом. В начале марта 2019 года генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнара Каримова по решению суда отправлена в колонию из-под домашнего ареста. Власти Узбекистана заявили, что Гульнара Каримова в нарушение предписанных ограничений неоднократно использовала средства связи и покидала дом своей дочери.

Ранее три крупные мобильные компании – Telia, Vimpelcom и МТС – признались, что давали многомиллионные взятки Гульнаре Каримовой, чтобы зайти на телекоммуникационный рынок Узбекистана. После этих заявлений власти США официально обвинили Гульнару Каримову во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов.

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