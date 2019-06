Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа вновь прибыл в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - 15 июня Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа вновь прибыл в Узбекистан. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"На следующей неделе возвращаюсь в Ташкент, в колонию Зангиоты, чтобы попытаться положить конец произвольному задержанию Гульнары Каримовой и обеспечить нормальный и регулярный доступ к медицинской помощи. Эта ситуация, которая является позором для Узбекистана, больше не может продолжаться", - отмечается в сообщении адвоката.

Ранее, 2 июня, Грегуар Манжа сообщал, что Гульнара Каримова находится в женской Зангиатинской колонии №21.

Пресс-служба Генпрокуратуры говорила, о том, что Генпрокуратура ведет работу по возвращению активов старшей дочери Ислама Каримова.

Осуществляются все системные конструктивные меры по возврату активов в рамках дела Гульнары Каримовой, - отметила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Сурайё Рахманова.

