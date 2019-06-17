Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа вновь прибыл в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - 15 июня Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа вновь прибыл в Узбекистан. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"На следующей неделе возвращаюсь в Ташкент, в колонию Зангиоты, чтобы попытаться положить конец произвольному задержанию Гульнары Каримовой и обеспечить нормальный и регулярный доступ к медицинской помощи. Эта ситуация, которая является позором для Узбекистана, больше не может продолжаться", - отмечается в сообщении адвоката.

Ранее, 2 июня, Грегуар Манжа сообщал, что Гульнара Каримова находится в женской Зангиатинской колонии №21.

Пресс-служба Генпрокуратуры говорила, о том, что Генпрокуратура ведет работу по возвращению активов старшей дочери Ислама Каримова.

Осуществляются все системные конструктивные меры по возврату активов в рамках дела Гульнары Каримовой, - отметила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Сурайё Рахманова.

#Karimova #Uzbekistan Next week, back in Tashkent, Zangiota Prison Colony, to try to get an end to Gulnara Karimova's arbitrary detention, and normal and regular access to care. This situation, which is a disgrace for Uzbekistan, can no longer continue. pic.twitter.com/vAkhleXOre — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 15 июня 2019 г.

Напомним, что 21-летняя Иман Каримова, внучка покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, недавно опубликовала в Instagram обращение к главе Службы государственной безопасности и генпрокурору, в котором говорит, что на ее заключённую мать Гульнару Каримову руководство тюрьмы оказывает давление.

Иман Каримова пишет, что Гульнаре Каримовой не предоставляют должную медицинскую помощь и что состояние ее матери ухудшается с каждым днем. По ее словам, в колонии продолжают проводить многочисленные проверки, несмотря на наличие у ее матери анализов о высоком давлении, перенесенный гипертонический криз и ежедневное кровотечение.

В своем письме председателю СГБ и генпрокурору Иман Каримова пишет, что начальник колонии «под руководством сотрудников Генеральной прокуратуры Узбекистана, в лице Ильяса Султановича, под руководством Анварова У., дают приказы о физическом и моральном угнетении мамы, моей доверительницы Каримовой Г.И».

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа, посетивший в марте женскую колонию в Зангиате, в которой содержится Гульнара Каримова, заявил ранее, что его подзащитная находится под давлением. «Каримовой отказывают в лечении. Ее вывезли из тюремного медицинского блока сразу после нашего последнего визита к ней. Ей отказывают в дальнейшем доступе к врачам, и она находится под постоянным психологическим давлением», – написал адвокат в своем Twitter'е.

На прошлой неделе генеральная прокуратура Узбекистана выступила с опровержением информации о предполагаемом давлении на Гульнару Каримову и непредоставлении ей медицинской помощи. «Состояние ее здоровья нормальное, при необходимости гарантировано оказание всех необходимых медицинских процедур», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

На родине в отношении Гульнары Каримовой заведено два уголовных дела, общая сумма причиненного государству ущерба по которым оценивается в два миллиарда долларов.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили ещё одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

В декабре 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. В июле 2018 года суд смягчил ей наказание, заменив реальный срок на пять лет ограничения свободы. Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства дочери Иман: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и Интернетом. В начале марта 2019 года генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнара Каримова по решению суда отправлена в колонию из-под домашнего ареста. Власти Узбекистана заявили, что Гульнара Каримова в нарушение предписанных ограничений неоднократно использовала средства связи и покидала дом своей дочери.

Ранее три крупные мобильные компании – Telia, Vimpelcom и МТС – признались, что давали многомиллионные взятки Гульнаре Каримовой, чтобы зайти на телекоммуникационный рынок Узбекистана. После этих заявлений власти США официально обвинили Гульнару Каримову во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов.