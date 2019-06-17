СГБ Узбекистана прокомментировала дело экс-дипломата, обвиненного в госизмене

CA-NEWS (UZ) - Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана прокомментировала дело в отношении бывшего чиновника МИДа Кодиржона Юсупова, который обвиняется в государственной измене.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на СГБ, в период с 2015 по 2018 годы Кодиржон Юсупов из корыстных побуждений оказывал содействие представителям зарубежных спецслужб в проведении враждебной деятельности против Узбекистана путем сбора и передачи различного рода сведений, в том числе о деятельности органов СГБ.

На прошлой неделе Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) призвала официальный Ташкент немедленно освободить из заключения бывшего дипломата Кодиржона Юсупова, страдающего тяжелым психическим заболеванием, а также обеспечить оперативное, тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование по заявлениям о недозволенном обращении с ним, включая пытки.

67-летний Кодиржон Юсупов был арестован по обвинению в «государственной измене» в декабре 2018 года. По данным «Хьюман Райтс Вотч», в заключении в отношении экс-дипломата применялись пытки и бесчеловечное, унижающее достоинство отношение.

Как говорилось в заявлении «Хьюман Райтс Вотч», почти пять месяцев после ареста к Юсупову не допускали ни адвоката, ни родственников, а следователи требовали, чтобы он отказался от услуг своего адвоката.

Однако в СГБ опровергли данную информацию, заявив, что «в отношении Юсупова не применялось и не применяется психологическое, психическое, физическое или иное давление».

«Свои показания Кадыр Юсупов давал добровольно, без оказания психологического, психического, физического или иного давления, о чем имеются соответствующие письма-раскаяния, написанные им самим. В ходе предварительного следствия и протоколах допросов он никогда не заявлял о применении в отношении него какого-либо давления (имеются видеозаписи)», – заметили в ведомстве.

Кодиржон Юсупов ушел с мидовской службы 10 лет назад. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе СГБ в Ташкенте. По словам его родственников, с 1995 года Кодиржон Юсупов страдает тяжелым психическим заболеванием – шизофренией.

Первое заседание по делу экс-дипломата назначено на 17 июня.