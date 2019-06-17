ВБ поддержит экономические реформы в Узбекистане займом в размере $500 млн

CA-NEWS (UZ) - Продолжающиеся экономические преобразования и рыночные реформы правительства Узбекистане, направленные на увеличение количества рабочих мест и повышение благосостояния граждан, получат дальнейшую поддержку Всемирного банка. Совет директоров Всемирного банка одобрил 14 июня выделение займа в размере $500 млн в рамках Операции в поддержку политики развития (ОППР).

Программа направлена на поддержку экономических реформ в Узбекистане, целью которых является роста частного сектора и создания рабочих мест. Руководствуюсь приоритетами, изложенными в Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 гг.

«В Узбекистане продолжаются широкомасштабные реформы, которые пользуются поддержкой граждан страны и международного сообщества», - отметил Хидеки Мори, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане. «ОППР окажет дополнительную поддержку правительству страны в критически важный момент, когда направление реформ смещается с нормативно-правовых изменений в сторону более сложных институциональных преобразований в экономической системе страны, необходимых для развития частного сектора, создания дополнительных рабочих мест и обеспечения большей социальной интеграции наиболее уязвимых слоев населения в трансформирующуюся национальную экономику».

Согласно социологическому исследованию Всемирного банка «Слушая граждан Узбекистана» с участием более 4000 домохозяйств по всей стране, 95% респондентов с оптимизмом оценивают будущее страны.

За последние два года правительство Узбекистан предприняло решительные меры по преобразованию национальной экономики. Первая волна реформ была направлена на либерализацию национальной валюты и устранение административных барьеров и препятствий для местных экспортеров, отмечается в сообщении ВБ.

Всемирный банк оказывает поддержку Узбекистану, осуществляя в стране 22 проекта на общую сумму более $3,6 млрд.