Президенты России, Туркменистана провели телефонные переговоры

CA-NEWS (TM) - По инициативе туркменской стороны президенты России и Туркменистана провели телефонные переговоры 17 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Обоими сторонами был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства, обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей, в частности в связи с предстоящей поездкой Президента Туркменистана в Татарстан.

С учетом председательства Туркменистана в СНГ в текущем году были затронуты некоторые аспекты взаимодействия в рамках этой организации.