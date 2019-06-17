Президенты России, Туркменистана провели телефонные переговоры
- Туркменистан, политика
- 16:54, 17 июня 2019
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CA-NEWS (TM) - По инициативе туркменской стороны президенты России и Туркменистана провели телефонные переговоры 17 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обоими сторонами был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства, обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей, в частности в связи с предстоящей поездкой Президента Туркменистана в Татарстан.
С учетом председательства Туркменистана в СНГ в текущем году были затронуты некоторые аспекты взаимодействия в рамках этой организации.