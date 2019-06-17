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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты России, Туркменистана провели телефонные переговоры

CA-NEWS (TM) -  По инициативе туркменской стороны президенты России и Туркменистана провели телефонные переговоры 17 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Обоими сторонами был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства, обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей, в частности в связи с предстоящей поездкой Президента Туркменистана в Татарстан.

С учетом председательства Туркменистана в СНГ в текущем году были затронуты некоторые аспекты взаимодействия в рамках этой организации.

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