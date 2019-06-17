Токаев распорядился создать два новых министерства

CA-NEWS (KZ) - Два новых министерства будут образованы в Казахстане в связи с указом президента Касым-Жомарта Токаева, подписанным 17 июня в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, сообщает Акорда.

Так, будет образовано Министерство торговли и интеграции, которому будут переданы функции и полномочия Министерства национальной экономики Республики Казахстан в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей; Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; Министерства иностранных дел Республики Казахстан по координации деятельности в сфере продвижения экспорта.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов — другое новое ведомство, которому будут переданы функции и полномочия Министерства энергетики в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; Министерства сельского хозяйства в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; Министерства индустрии и инфраструктурного развития в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Вновь созданные министерства станут правопреемниками прав и обязательств министерств национальной экономики, иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития в пределах передаваемых функций и полномочий.

Указ вводится в действие со дня его подписания.