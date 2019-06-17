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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из России в Узбекистан в первом квартале отправили $818 миллионов

CA-NEWS (UZ) -  Из России в Узбекистан в первом квартале 2019 года денежными переводами было отправлено 818 миллионов долларов, сообщает ЦБ России.

$340 миллионов отправили в Узбекистан россияне, $478 миллионов – граждане Узбекистана и представители других стран. Средняя сумма одного перевода составила $349 .

Из Узбекистана в Россию за этот же период было отправлено $75 миллионов.

По данным ЦБ Р\Ф, Узбекистан занял второе место среди всех стран по объему переводов из России. Первое место заняла Швейцария с более чем $1,3 миллиардов.

Из России в Таджикистан отправлено $462 млн, в Кыргызстан – $453 млн., Казахстан – $137 млн.

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