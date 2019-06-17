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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На международном инвестфоруме в Намангане подписано соглашений на $320 миллионов

CA-NEWS (UZ) -  В городе Намангане состоялся Международный инвестиционный форум «Doing business with Namangan», организаторами которого выступили Министерство иностранных дел Узбекистана и хокимият Наманганской области совместно с причастными министерствами и ведомствами.

На форум собралось свыше 500 участников, в том числе представители деловых кругов из около 40 стран, дипломатического корпуса, работники зарубежных СМИ, сообщили в посольстве Узбекистана в Кыргызстане.

На мероприятии были представлены презентация экономического потенциала Наманганской области и возможности ведения бизнеса в регионе.

Состоялись переговоры с представителями крупных компаний Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Китая, Кувейта, ОАЭ, Омана, России, Сингапура и других стран.

По итогам встречи заместителя премьер-министра Узбекистана А.Абдухакимова и руководства Министерства здравоохранения с представителями австрийских компаний АМЕ International GmbH и AVK GmbH подписан трехсторонний Меморандум об улучшении материально-технической базы Кардиологического центра Наманганской области с привлечением беспроцентной кредитной линии на сумму $10,5 млн.

По итогам переговоров с индийской компанией «Ултиматэ инвестмент» подписано Соглашение с хокимиятом Наманганской области по строительству гостиниц и бизнес-центра на общую сумму $50 млн.

С китайской компанией «Янтаг джимпенг мининг» достигнута договоренность о реализации проекта по добыче полезных ископаемых в Папском районе на $40 млн.

С компанией «Торговый дом «Тавифа» (Россия) достигнута договорённость об экспорте текстильной продукции на сумму 30 миллиона долларов США.

Всего подписано около 40 документов на общую сумму $320 миллионов.

В рамках форума хокимиятом Наманганской области совместно с МИД Узбекистана впервые в регионе разработан и запущен интернет-портал для поддержки экспортеров madeinnamangan.uz, содержащий каталог производителей страны.

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