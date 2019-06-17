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  17 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В сентябре в университетах Казахстана и Узбекистана начнется пилотный проект по обучению афганских женщин

CA-NEWS (KZ) -  В сентябре в университетах Казахстана и Узбекистана начнется обучение афганских женщин. Об этом сообщили в Европейской службе внешних связей.

Данный образовательный проект был запущен совместно с этими странами в ООН. Разработка программы завершена и практическая реализация может начаться в 2019-2020 учебном году.

Первые студентки начнут обучаться в сентябре. Обучение начнется с английского языка и затем перейдет на сферы, которые обозначил сам Афганистан — это статистика и управление горнодобывающим сектором.

«Афганская сторона определила сектора, где им требуются квалифицированные сотрудники. Где-то 50, максимум 100 женщин будут участвовать в этой программе. Это пилотный проект, мы надеемся, если он будет успешный, то ООН и дальше будет его поддерживать», - сообщили в Европейской службе внешних связей.

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