Монголия стремится к взаимовыгодному партнерству с Японией, - президент Баттулга

CA-NEWS (MNG) - «Сотрудничество между Монголией и Японией на современном этапе должно строиться не на поддержке, помощи и льготных кредитах, а на принципах взаимовыгодного партнёрства», - подчеркнул президент Монголии Х.Баттулга во время встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно, передает Монцамэ.

Встреча состоялась в рамках официального визита главы МИД Японии, прошедшего в Монголии с 15 по 17 июня по приглашению министра иностранных дел Монголии.

Монголия имеет возможность экспортировать в Японию около 6000 наименований товаров по льготному тарифному режиму в рамках Соглашения об экономическом партнерстве, заключенного с Японией, президент Баттулга отметил. «Однако в действительности, наименования экспортных товаров, кроме изделий из кашемира, фактически не увеличились, и это значит, что мы должны уделить должное внимание этому вопросу», - добавил он.

Монгольский президент также предложил сосредоточиться на создании регулярного механизма содействия двусторонним экономическим и другим отношениям, предложив возможным рассмотрения его в рамках компетенции министров иностранных дел.

В ходе встречи стороны затронули тему строительства железных дорог в Монголии и обменялись мнениями по вопросу, отвечающему интересам обеспечения энергетических потребностей Японии и экспорта энергоресурсов Монголии.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно подчеркнул, что будет уделять внимание увеличению частоты взаимных визитов и встреч в рамках таких предложений, как создание регулярного механизма двусторонних отношений.