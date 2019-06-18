МИД Узбекистана «всесторонне» изучает «словесные нападки» на «Хьюман Райтс Вотч»

CA-NEWS (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что изучает обращение представителя организации «Human Rights Watch» Стива Свердлова относительно инцидента, произошедшего 13 июня 2019 года в Ташкенте.

14 июня руководитель международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) по Центральной Азии Стив Свердлов сообщил, что подвергся словесным нападкам видеоблогера Сардора Комилова во время визита в Ташкент.

В заявлении «Хьюман Райтс Вотч» говорится, что утром 13 июня видеоблогер Сардор Комилов (основатель провластного сайта Sayyod.com, известен своими провокациями против журналистов) и еще четыре человека явились в ташкентскую гостиницу, где остановился Стив Свердлов.

«Комилов сказал администраторам, что является гостем Свердлова, позвонил в его комнату и притворился жертвой насилия, которой нужна помощь правозащитной организации. Когда Свердлов спустился вниз, Комилов и остальные окружили его со всех сторон, блокируя его движения, следуя за ним и снимая представителя HRW на камеру в течение 20 минут», – говорится в заявлении правозащитной организации.

В ответ МИД Узбекистана пообещал «принять соответствующие меры».

«В настоящее время вопрос всесторонне изучается. По результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении министерства.