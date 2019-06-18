В Таджикистане убийцу режиссёра Марка Вайля осудили на пожизненное и передали властям Узбекистана

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана приговорил Ёкуба Гафурова по прозвищу «Джинджак» к пожизненному заключению и передал Узбекистану. В начале года Ташкент выдал на время таджикским властям осужденного Гафурова, который в 2010 году был признан виновным в убийстве известного режиссера Марка Вайля.

Источник в Верховном суде Таджикистана 17 июня сообщил Радио Озоди, что Гафуров осужден на пожизненное заключение за преступления, совершенные в 1999 году на территории Таджикистана. Суд над «Джинджаком» проходил за закрытыми дверями. Родные Ёкуба Гафурова сказали, что о вердикте Верховного суда РТ ничего не знают. «Нам в начале месяца лишь сообщили, что после судебного процесса Ёкуба передали Узбекистану», - сказал один из родственников осужденного.

В апреле Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила, что по запросу Душанбе выдала на время таджикским властям осужденного Ёкуба Гафурова, который в 2010 году был признан виновным в убийстве основателя ташкентского театра «Ильхом» Марка Вайля.

«19 января Генпрокуратура Узбекистана удовлетворила запрос таджикской стороны и 12 февраля осужденный Ёкуб Гафуров, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Договора между Узбекистаном и Таджикистаном о выдаче от 15 июня 2000 года, был передан на время компетентным органам Таджикистана для привлечения к уголовной ответственности под гарантии таджикской стороны о возвращении последнего в Узбекистан для дальнейшего отбывания наказания», - говорилось в ответе пресс-службы надзорного ведомства Узбекистана местным СМИ.

Напомним, всемирно известный режиссёр, основатель и первый художественный руководитель ташкентского театра «Ильхом» Марк Вайль был убит в подъезде собственного дома в ночь на 7 сентября 2007 года. Ему было 55 лет.

Следствие установило, что убийство известного режиссера совершили Ёкуб Гафуров, Алишер Сатаров и Кахрамон Пулатов. 17 февраля 2010 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Ёкуба Гафурова к 20 годам лишения свободы. Во время судебного процесса задержанные заявили, что они убили известного режиссера за оскорбление Пророка в постановке «Подражание Корану».

2 апреля пресс-служба МВД Таджикистана сообщила о раскрытии ряда преступлений прошлых лет. В сообщении говорилось, что по подозрению в разбойном нападении и взятии в заложники был задержан лидер вооруженной группировки Ёкуб Ахрорзода (Гафуров Ёкуб Ахрорович) по прозвищу “Джинджак”, 1973 г.р., житель кишлака Вахдатобод г. Вахдата. О том, что Ёкуб Ахрорзода был передан Генпрокуратурой Узбекистана, в сообщении МВД РТ не упоминалось.