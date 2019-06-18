Президенты Узбекистана и России провели телефонные переговоры

CA-NEWS (UZ) - 17 июня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба МИДа.



Главы двух государств обменялись мнениями по итогам участия 14-15 июня этого года в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке и пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе.

В ходе беседы также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Особое внимание уделено важности практической реализации приоритетных проектов и программ в разных отраслях экономики, включая договоренности первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, состоявшегося 30 мая этого года в Ургенче.

Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы международной политики и регионального взаимодействия.