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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и России провели телефонные переговоры

CA-NEWS (UZ) -  17 июня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба МИДа.

Главы двух государств обменялись мнениями по итогам участия 14-15 июня этого года в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке и пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе.

В ходе беседы также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Особое внимание уделено важности практической реализации приоритетных проектов и программ в разных отраслях экономики, включая договоренности первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, состоявшегося 30 мая этого года в Ургенче.

Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы международной политики и регионального взаимодействия.

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