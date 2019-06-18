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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана подписал указ о реорганизации трех министерств

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства национальной экономики и Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Указ входит в силу с 17 июня текущего года. Министерство индустрии и инфраструктурного развития теперь будет обладать полномочиями Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. Его функции включают в себя участие в проведении военно-технической политики, осуществление военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

Министерство национальной экономики будет выполнять функции Министерства цифрового развития в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва.

Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности переименуют в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Его также наделят полномочиями Министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии и Министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию Президента.

В указ президента от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» внесены соответствующие изменения.

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