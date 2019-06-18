В Стамбуле опознали найденный в ковре труп 27-летней гражданки Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По информации Генерального консульства Узбекистана, после проведения совместно с правоохранительными органами расследования установлена личность женщины, тело которой было найдено 30 мая 2019 года в г.Стамбуле завернутым в ковер.

Погибшей оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана О.Н. По данному факту расследование продолжается, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Ранее Генеральное консульство Узбекистана сообщило, что 30 мая 2019 года в махалле Гёзтепе в Стамбуле обнаружено тело женщины, завернутое в ковер, которое не удалось идентифицировать.

На месте преступления обнаружена черная женская сумочка, в которой находились документы трех гражданок Узбекистана.



