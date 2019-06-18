Сын президента Туркменистана назначен хякимом Ахалского велаята

CA-NEWS (TM) - Сердар Бердымухамедов президентом Туркменистана назначен хякимом Ахалского велаята, передает издание «Хроника Туркменистана», ссылаясь на госинформагентство ТДХ.

Ранее Сердар Бердымухамедов был заместителем хякима.

Прежний глава области Шохрат Амангелдиев был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Новым заместителем хякима назначен Ходжагелди Ходжагелдиев.

Справка

Ахалский велаят находится на юге центральной части Туркменистана. Площадь велаята – 97 160 км². Население ок. 950 тыс. человек.

Доля экономики велаята в валовом региональном продукте составляет более 23%. В 2000 году на Ахалский велаят приходилось 11% всех рабочих мест Туркмении, 23% продукции сельского хозяйства (по стоимости), а также 31% общего объёма промышленного производства в стране. Регион является лидером в стране по объёму добычи газа (43%).