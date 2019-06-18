Генеральный прокурор Афганистана посещает Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Генеральный прокурор Узбекистана принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Афганистана Мохаммадом Фаридом Хамиди, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.



В ходе встречи участники встречи отметили поступательное развитие сотрудничества между Генеральной прокуратурой Узбекистана и Генеральной прокуратурой Афганистана путем установления профессиональных контактов и расширения договорно-правовой базы.

Собеседники обменялись мнениями по перспективам развития межведомственного взаимодействия. В частности, обсужден вопрос обучения сотрудников органов прокуратуры Афганистана на базе Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Итогом встречи стало подписание Меморандума между Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и Генеральной прокуратурой Исламской Республики Афганистан о взаимопонимании и сотрудничестве. Реализация данного документа придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия, посредством обмена информацией и передовым опытом в правовой сфере.