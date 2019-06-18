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  18 июня 2019
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Бывший ректор МУИТ был арестован в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Бывший ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков был арестован в Алматы, сообщает новостное агентство Zakon.kz.

Официальный представитель Алматинского городского суда Дияс Махамбетов сообщил, что пресечения в виде содержания под стражей санкционировал Специализированный межрайонный следственный суд Алматы. Шыныбеков арестован на два месяца, с 29 мая.

Дамир Шыныбеков подозревается в совершении преступления по ст. 189, ч. 4, п. 2 УК РК – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере».

Шыныбеков подавал апелляционную жалобу на постановление об аресте. Судебная коллегия Алматинского городского суда оставила его без изменений.

Справка

Дамир Шыныбеков родился в городе Аркалык Костанайской области в 1977 году. Окончил Таразский государственный университет им. М.Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1998 году преподавателем в ТарГУ им. М.Дулати. С июля 2002 по август 2003 – научный сотрудник НИИ ФБМ КазЭУ им. Т.Рыскулова.

С октября 2002 по август 2003 – проректор Казахского академического университета. С августа 2005 по март 2009 – декан факультета в Университете международного бизнеса.

С апреля 2009 года исполнял обязанности ректора Международного университета информационных технологий.

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