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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии впервые открылась монголо-японская больница

CA-NEWS (MNG) -  16 июня состоялась церемония открытия монголо-японской учебной больницы Национального университета медицинских наук Монголии, построенной в столичном районе Баянзурх при безвозмездной помощи правительства Японии, как сообщает издание MONTSAME.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Монголии У. Хурэлсух, министр здравоохранения Д. Сарангэрэл, министр иностранных дел Д. Цогтбаатар, министр иностранных дел Японии Таро Коно, ректор Национального университета медицинских наук Ж. Цолмон и другие официальные лица.

Больница оснащена новейшими техникой и оборудованием для обследования, например, магнитно-резонансным (МРТ) и компьютерным томографом (КТ), комплектом коронарографии и автоматизированным анализатором. Медицинское учреждение будет оказывать 17 видов мед. услуг.

В своем выступлении на открытии премьер-министр У. Хурэлсух подчеркнул, что с появлением совместной учебной больницы уменьшится количество граждан, выезжающих на лечение за рубеж.

«В больнице установлено 106 видов 493 медицинских инструментов и приборов новейшей технологии, в том числе нейрохирургическое оборудование, микроскоп для диагностики раковых клеток и прибор для визуализирующей диагностики. Организовано более 20 практик обучения для монгольских врачей, в которых приняли участие около 3000 специалистов. От имени правительства Монголии хочу выразить признательность правительству Японии за предоставление возможности проводить комплексные учебно-научно-диагностические операции с помощью квалифицированных врачей, передовых технологий и оборудования», - отметил глава монгольского правительства.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в своем выступлении подчеркнул важность осуществленного проекта, добавив, что для правительства Японии большой честью является возможность внести свой вклад в здравоохранение Монголии. Он также выразил свою уверенность в том, что проект больницы станет символом вечной дружбы между двумя странами.

В ходе мероприятия Таро Коно было присвоено звание «Почётного доктора» Национального университета медицинских наук Монголии в знак признания его вклада в сектор здравоохранения и развитие университета.

Услуги новой монголо-японской учебной больницы для населения станут доступны с 1 октября 2019 года, после проведения испытаний установленной техники и оборудования, а также обучения медперсонала.

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