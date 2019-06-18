В Алматы проходит тренинг по повышению устойчивости сельхозсектора к стихийным бедствиям

CA-NEWS (UZ) - Подсчёт ущерба в сельскохозяйственных секторах, нанесенного стихийными бедствиями различного рода, методология сбора информации и другие вопросы рассматриваются в ходе трехдневного семинара-тренинга, который стартовал 17 июня в Алматы.

В семинаре принимают участие представители Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в представительстве ФАО в Бишкеке.

Это уже третий в серии семинаров, проведенных в регионе Европы и Центральной Азии для представления методологии, разработанной ФАО для оценки прямых потерь, нанесенных бедствиями в сельском, рыбном и лесном хозяйстве в рамках Сендайского соглашения и мониторинга ЦУР.

На мировом уровне экономические потери, возникшие вследствие стихийных бедствий, составляют от 250 до 300 миллиардов долларов США в год. В странах с развивающейся экономикой ежегодно возникают около 260 природных стихийных бедствий, в результате которых страдают 97 миллионов людей (в среднем 27 миллиардов долларов США экономических потерь ежегодно).

При этом самая большая доля потерь – почти 23 процента – падает на сельское хозяйство. В период между 2005г. и 2015 г. потери в результате спада производства в растениеводстве и животноводстве после стихийных бедствий в странах с развивающейся экономикой составляли около 96 миллиардов долларов США, то есть около 4% потенциального производства было потеряно.

Это несет прямую угрозу благополучию сельского населения, а также убытки всем секторам сельского хозяйства пострадавших стран – животноводству, рыбной промышленности, растениеводству и лесному хозяйству, отметили в ФАО.

Для выработки эффективных мер политики, содействующих устойчивости сектора к стихийным бедствиям, а также быстрому восстановлению продовольственных систем после бедствий необходима надежная и основанная на фактических данных статистика.

Однако сбор данных по ущербу и потерям в сельском хозяйстве осуществляется как правило на разовой основе. Правительства и многосторонние организации проводят детальную оценку потерь в экономике только после крупномасштабных стихийных бедствий, в то время как данные о множестве небольших локальных бедствий, количество которых при этом постоянно растет, а масштабы увеличиваются, часто не собираются, что приводит к недооценке воздействия бедствий на результаты деятельности сельскохозяйственных секторов.

Для выработки стандартизированного подхода в оценке потерь и ущерба, возникших в результате стихийных бедствий в сельском хозяйстве, ФАО разработала методологию, которая может применяться в случае самых различных стихийных бедствий, как масштабных, так и относительно небольших, в контексте разных стран/регионов, позволяет делать точный анализ всех подсекторов сельского хозяйства и получать точную оценку ущерба.

Во время семинара представители государственных статистических служб, организаций, занимающихся снижением риска бедствий, и министерств сельского, рыбного и лесного хозяйства из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана будут работать вместе с ФАО над созданием дорожной карты по внедрению методологии в национальные информационные системы. Это позволит вырабатывать данные о воздействии стихийных бедствий для повышения информированности в области политики по снижению риска бедствий и планирования в сельском хозяйстве.

«Этот семинар является первым шагом в более широком процессе наращивания потенциала в этом важном направлении, - отметил в своем выступлении на семинаре Кайрат Нажмиденов, Глава офиса ФАО по партнерству и связям в Казахстане. «ФАО будет оказывать поддержку национальным статистическим управлениям и другим соответствующим государственным учреждениям в модернизации существующих информационных систем по сельскому хозяйству для улучшения информирования о политике и выделения ресурсов для повышения готовности и устойчивости сельских районов к стихийным бедствиям».