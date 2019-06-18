ООН: К концу 21 века численность мирового населения достигнет 11 млрд человек

CA-NEWS (CA) - Население планеты вырастет в ближайшие 30 лет на 2 миллиарда человек и к 2050 году достигнет 9,7 миллиардов. Об этом говорится в новом докладе ООН по глобальным демографическим изменениям и перспективам, опубликованном в понедельник.

К концу 21 века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из доклада.

Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.

По прогнозам учёных, 50% прироста населения в ближайшие 30 лет произойдёт за счёт девяти стран – Индии, Нигерии, Пакистана, Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США.

К 2050 году также ожидается двукратное увеличение населения тропической Африки.

«Самыми стремительными темпами население растёт в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения», – заявил Лю Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

Ещё одной проблемой является старение мирового населения из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости.

Больше всего это заметно в странах Европы и Северной Америки.

Так, в 2018 году число пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до пяти лет.

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.

В Кыргызстане по состоянию на 2019 год проживает около 6 млн. 340 тыс. человек. По сравнению с 2009 годом, численность увеличилась на миллион проживающих.