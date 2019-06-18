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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стала известна причина взрыва в Костанае

CA-NEWS (KZ) -  Причиной взрыва на СТО в Костанае стала разгерметизация системы газового оборудования в автомобиле. Об этом пишет издание «Хабар 24» со ссылкой на заявление начальника областного Департамента по ЧС Талгата Какимова.

По словам Какимова, в данный момент все работы по разбору завалов на месте происшествия завершены. Эвакуировано было 17 газовых баллонов. Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства ЧП.

Напомним, 17 июня в Костанае в двухэтажном здании СТО по улице Лермонтова произошел взрыв газового оборудования на природном газе. В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием.

Во время происшествия пострадали 7 человек, 6 из них доставлены в больницу, госпитализированы трое.

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