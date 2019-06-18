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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жерар Депардье снимется в фильме об Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Представители французской продюсерской компании "B-Tween" 15 июня посетили Узбекистан для организации съемок документального фильма об историческом и архитектурном наследии, культурных и гастрономических традициях Узбекистана с участием всемирно известного актера Жерара Депардье.

Как сообщило издание uzreport, творческая группа кинокомпании посетила Ташкент, Самарканд, Бухару и другие города, изучила архитектурные и исторические памятники, а также другие интересные локации для будущих съемок, ознакомилась с работами узбекских мастеров ремесла.

Одним из интересных сюжетов картины, связанных с легендой о «Лувре в пустыне» - станет визит Жерара Депардье в Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе, где хранятся уникальные произведения русского авангарда, коллекция которых считается второй в мире по значимости и объему.

Картина раскроет секреты узбекского гостеприимства, неотъемлемой частью которого является чаепитие и потчевание вкуснейшими блюдами узбекской национальной кухни.

Как отмечают французские специалисты, фильм «Шелковый путь» станет яркой визитной карточкой Узбекистана, представив страну как увлекательное туристическое направление с многовековой историей и богатыми традициями.

Съемки основных эпизодов фильма запланированы на сентябрь 2019 года.

Напомним, что это будет не первый визит Депардье в Узбекистан. В ноябре 2012 года знаменитый актер побывал в Ташкенте, Бухаре и Самарканде. Тогда же сообщалось, что Депардье примет участие в съёмках фильма «Похищение белого кокона», который инициировала Гульнара Каримова. В ходе визита Депардье и Гульнара поработали в студии звукозаписи, где француз читал написанные Каримовой стихи.

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