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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьеры Узбекистана и России обсудили выполнение договоренностей

CA-NEWS (UZ) -  Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщила 17 июня пресс-служба правительства РФ.

Главы правительств обсудили ход работы по выполнению договорённостей, достигнутых на первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 30 мая в Ургенче.

Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов также рассмотрели актуальные вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и график предстоящих контактов по межправительственной линии.

Напомним, что 17 июня также состоялись телефонные переговоры президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы России Владимира Путина.

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