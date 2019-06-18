Эмомали Рахмон и вице-президент АБР обсудили реализацию 16 инвестпроектов

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился накануне в Душанбе с вице-президентом Азиатского банка развития Шиксином Ченом.

Как сообщает пресс-центр министерства иностранных дел РТ, в ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений сотрудничества.

Президент Эмомали Рахмон охарактеризовал возможность встреч, как важный шаг в укреплении связей Таджикистана с Азиатским банком развития.

Стороны отметили необходимость развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в Таджикистане, укрепления сотрудничества в рамках третьей подпрограммы «Программы реформирования инвестиционного климата».

Было подчеркнуто, что за годы сотрудничества Азиатский банк развития выделил около $1,8 млрд. в качестве льготных кредитов, грантов и технической помощи, направленных на реализацию важных инвестиционных проектов в различных социально-экономических сферах Таджикистана.

В ходе встречи был обсужден вопрос реализации 16 инвестиционных проектов в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и развития городов.