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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

CA-NEWS (CA) -  Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает РИА Новости.

По данным китайского сейсмологического центра, подземные точки были зафиксированы в 07.34 по местному времени (5.34 KG) также в уезде Чаннин городского округа Ибинь.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров.

Около 23.00 (21.00 KG) 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (20:55 KG), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе.

По последним данным, 11 человек погибли, еще 122 пострадали.

Как отмечает издание, Сычуань является одной из самых сейсмоопасных зон в Китае.

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