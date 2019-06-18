Министр юстиции Узбекистана обсудил с послом США проводимые в стране реформы

CA-NEWS (UZ) - 17 июня в министерстве юстиции Узбекистана состоялась встреча министра юстиции Республики Узбекистан Руслана Давлетова с недавно назначенным послом США Даниэлем Розенблюмом.

Посол Д. Розенблюм выразил готовность оказать содействие в реализации министерством новых задач на современном этапе осуществления правовых реформ в Узбекистане.

В ходе встречи обсуждены вопросы проводимых реформ в социально-экономической сфере и регистрации негосударственных-некоммерческих организаций, а также роли министерства в обеспечении прав и свобод граждан.

Давлетов отметил, что Министерство юстиции Узбекистана открыто для диалога и сотрудничества во всех сферах, относящихся к компетенции ведомства.