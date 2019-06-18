В Нур-Султане и Алматы более 300 полицейских пострадали во время митингов

CA-NEWS (KZ) - Более 300 сотрудников полиции пострадали за три дня на митингах в Алматы и Нур-Султане, как сообщает InformБюро со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.

«Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения, шесть из них находятся сейчас в госпитале. Это за трое суток – 9, 10, 11 июня. Стражи правопорядка никаких специальных средств не применяли, был сдерживающий фактор. Вы видели на видео и фотосъёмке, как нападают на полицейских, пинают щиты, выдёргивают, избивают, – в основном лёгкие телесные повреждения. Есть там и перелом голени, черепно-мозговые травмы, потому что все телесные повреждения наносились палками, камнями, арматурой, которую использовали граждане, которые дестабилизировали обстановку», – сказал Тургумбаев.

Он добавил, что граждане, которые получили телесные повреждения или считают, что были незаконно задержаны, могут обратиться в генеральную прокуратуру, которая даст правовую оценку.

Ранее CA-News писали, что за участие в незаконных акциях наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу приговорено 115, предупреждено 172. Их сроки составляют от 6 до 15 суток.



9 и 10 июня, в дни внеочередных выборов президента, в Алматы и Нур-Султане прошли митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. За два дня полиция задержала около 700 человек.