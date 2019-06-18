Монгольские миротворцы вернулись из Афганистана

CA-NEWS (MNG) - Монгольские миротворцы вернулись в страну после несения службы в Афганистане.

Их встречали начальники вооруженных сил Монголии, заместитель главы Посольства США Мануэл П.Микаллер, военный атташе ФРГ бригадный генерал Ухтманн, военный атташе при Посольстве США подполковник Доршнер, начальник отдела по связям с общественностью Роб Тэйт. передат Монцамэ.

Заместитель главы американской дипломатической миссии Микаллер отметил вклад монгольских миротворцев в сохранении мира, устойчивости и в укреплении независимости на земле.