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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские миротворцы вернулись из Афганистана

CA-NEWS (MNG) -  Монгольские миротворцы вернулись в страну после несения службы в Афганистане.

Их встречали начальники вооруженных сил Монголии, заместитель главы Посольства США Мануэл П.Микаллер, военный атташе ФРГ бригадный генерал Ухтманн, военный атташе при Посольстве США подполковник Доршнер, начальник отдела по связям с общественностью Роб Тэйт. передат Монцамэ.

Заместитель главы американской дипломатической миссии Микаллер отметил вклад монгольских миротворцев в сохранении мира, устойчивости и в укреплении независимости на земле.

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