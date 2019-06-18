США отправят тысячу солдат на Ближний Восток из-за обострения отношений с Ираном

CA-NEWS (CA) - Накануне исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахэн заявил о том, что правительство США отправит тысячу солдат на Ближний Восток для контроля ситуации в регионе.

Патрик Шэнахэн отметил, что недавние иранские нападения подтверждают полученные разведданные о враждебном поведении иранских сил, которые угрожают персоналу и интересам Соединённых Штатов в регионе.

Однако он также заявил, что США не собираются провоцировать конфликт с Ираном. Согласно его словам, принимаемые меры способствуют стабилизации ситуации, а также обеспечивают безопасность находящихся на Ближнем Востоке военнослужащих.

Напомним, в мае и июне в Персидском заливе в территориальных водах ОАЭ были атакованы несколько нефтяных танкеров.

США обвиняют во всех этих нападениях Иран и усиливают военное присутствие в регионе.

«Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности», – объяснил позицию правительства Госсекретарь США Майк Помпео.

Сам Иран отрицает обвинения в свой адрес, утверждая, что США выдвигают обвинения, не предъявляя при этом каких-либо доказательств.