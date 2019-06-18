В Ташкенте начинает работу первая сертифицированная торговая миссия США

CA-NEWS (UZ) - 18 июня в Ташкенте начинает свою работу первая сертифицированная торговая миссия США, которая проведет серию мероприятий и встреч с участием правительственных и бизнес-кругов Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.



В торговой миссии принимают участие порядка 30 представителей 13 ведущих американских компаний. Они представляют такие сферы, как производство потребительских товаров, здравоохранение и фармацевтика, строительство, геология, металлургия, авиация, логистика, сельское хозяйство, животноводство, сельхозмашиностроение, программное обеспечение и образование.

Наряду с входящими в список крупнейших корпораций США «Fortune 500», как «Procter&Gamble», «Medtronic», «Bell Helicopter».

В рамках визита американских компаний в г.Ташкенте с участием высокопоставленных представителей правительства Узбекистана, профильных министерств и ведомств, Американской торговой палаты, международных финансовых институтов и деловых кругов двух стран 18 июня предусматривается проведение бизнес-форума, 19 июня – кооперационной биржи в формате «G2B», а также 20 июня – кооперационной биржи в формате «В2B».