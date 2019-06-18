Суд оштрафовал водителя автобуса за нападение на журналистов Озоди

кондуктор автобуса

CA-NEWS (TJ) - Суд столичного района Шохмансур оштрафовал водителя автобуса маршрута №4 за нападение на журналистов Радио Озоди, готовивших видеосюжет о работе общественного транспорта города Душанбе.

Суд признал виновным водителя автобуса Махмадёра Зоирова в нарушении статьи 460 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и обязал выплатить штраф в размере 7 расчетных показателей – 385 сомони (около 40 долларов). Статья подразумевает наказание в виде выплаты штрафа в размере от 7 до 10 расчетных показателей или административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, однако его родные считают такое наказание несправедливым. Вместе с тем, Махмадёр Зоиров обвинил журналистов Алишера Зарифи и Шодмона Ятима в том, что они, не представившись, начали производить видеосъемку работы водителя и кондуктора. «На лбу у них не написано, откуда они и кто они. Откуда мне знать, что они журналисты. Посмотрите как они одеты, у них нет же распознавательной спецодежды. Я работал в России водителем и знаю, как работают журналисты», - сказал Зоиров.

Однако Алишер Зарифи, один из журналистов Радио Озоди, принявший участие в суде в качестве потерпевшего, сказал, что перед съемкой они представились, но неожиданно подверглись нападению и ругательствам со стороны водителя и кондуктора. По его словам, после этого он вместе с Шодмоном Ятимом показали свои журналистские удостоверения, но водитель продолжал оскорблять их и нецензурно выражаться.

Сурайё Джобирзода, председетельствовавшая на процессе судья, резюмировала, что журналисты намеревались осветить работу общественного транспорта столицы, такие репортажи в интересах общества и никто не имеет права оскорблять журналистов и воспрепятствовать их деятельности. По ее словам, в качестве ответчика по делу проходил лишь водитель автобуса. Еще до судебного процесса автобусное предприятие города Душанбе уволило Махмадёра Зоирова и кондуктора за недостойное поведение.

Все эти меры последовали после жалобы редакции Радио Озоди в адрес Управления Министерства внутренних дел Душанбе, которое составило дело об административном правонарушении в отношении водителя автобуса и направило его в суд.

​Инцидент произошел 13 июня у торгового центра «Садбарг». Видеосъемка не понравилась водителю и кондуктору автобуса маршрута №4: несмотря на жалобы пассажиров, автобус продолжал стоять на остановке. Водитель автобуса напал на Шодмона Ятим – он схватил корреспондента за шиворот и выбросил на землю его очки и журналистское удостоверение. «Это случилось после того, как я ему показал удостоверение и сказал, что нахожусь на редакторском задании. В ответ он оскорбительно выругался и заявил, что за минуту изготовит десять таких «подделок», - рассказал Шодмон Ятим.

На видео запечатлен момент нападения на корреспондентов Радио Озоди и слышна нецензурная брань водителя автобуса. «Ты, баран, убирайся отсюда!», кричит он. «Кто ты такой. Я тебя челюсть сломаю!», - угрожает журналисту кондуктор. По словам Алишера Зарифи, если бы люди на остановке не оттащили в сторону разъяренного водителя, инцидент мог привести к мордобою.